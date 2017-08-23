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FETÖ'den yargılanan eski emniyet amirine tahliye

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Gürsu İlçe Emniyet Amiri Kadriye K. tahliye edildi.

FETÖden yargılanan eski emniyet amirine tahliye

23 Ağustos 2017 13:33

15 Temmuz gecesi Bursa Emniyet Müdür Yardımcısının telsizinden yaptığı, ‘Olay yerlerinde bulunan ekiplerimiz, askerin yapacağı hareketlere karşı direnilecek, silah teslim edilmeyecek. Talimatımıza uyulacak' anonsunu duyan Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kadın amir, bir komiser ve iki polis memurunun, ‘Asker gelirse neden direneceğim, silahımızı teslim ederiz’ diye konuştuğu iddia edilmişti. Bu olayın ardından gözaltına alınan Kadriye K. (35), Ergün Ş. (45) ve Murat Ç. (42) tutuklandı. Bayram K. (42) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından müebbet ve 10'ar yıl hapis cezası talep edilen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki celsede Ergün Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sanıklar aynı ifadelerin tekrarlarken, duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, eski Gürsu İlçe Emniyet Amiri Kadriye K.'nın, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kadriye K., 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla geçtiğimiz ocak ayında Bursa 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Ahmet Faruk Çabuk
 


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