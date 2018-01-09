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FETÖ’den yargılanan eski İliç Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden yargılanan eski İliç Belediye Başkanı serbest bırakıldı

09 Ocak 2018 09:33

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen davada Erzincan'ın İliç ilçesi eski Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile FETÖ'nün sözde "ilçe imamı" olduğu iddia edilen eski İliç Müftüsü Kara'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığa 1 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Doğan ile eski İliç Müftüsü Kara "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan'ın, yaşı nedeniyle hakkında verilecek hükmün kesinleşinceye kadar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 

Abdullah Aslan

 

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