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FETÖ'den yargılanan eski kaymakam tahliye edildi

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Akyazı eski Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı tahliye edildi.

FETÖden yargılanan eski kaymakam tahliye edildi

31 Ocak 2018 10:41

15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerine katılan ancak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2016 yılı 12 Ağustos tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındıktan 1 gün sonra gözaltına alınmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akyazı eski Kaymakamı Mustafa Kamuran Ballı, çıkartıldığı mahkemece 2016 yılı 23 Ağustos Salı günü tutuklanmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Akyazı eski Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı'nın yargılanmasına Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ballı, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Etiketler: fetö, sakarya

 

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