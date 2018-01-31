FETÖ'den yargılanan eski kaymakam tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerine katılan ancak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2016 yılı 12 Ağustos tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındıktan 1 gün sonra gözaltına alınmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akyazı eski Kaymakamı Mustafa Kamuran Ballı, çıkartıldığı mahkemece 2016 yılı 23 Ağustos Salı günü tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Akyazı eski Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı'nın yargılanmasına Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ballı, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edildi.