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FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 6 yıl hapis

Karabük'te FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖden yargılanan eski öğretmene 6 yıl hapis

25 Ekim 2017 16:25

Karabük'te FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.O.K. ve avukatı katıldı. Savcılıkça verilen mütalaada sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi. Son savunmasını yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise eski öğretmen N.O.K.'ya "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk süresi dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. 

Yasin Erdem
 

 

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