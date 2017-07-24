FETÖ'den yargılanan eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı tahliye oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tatil için gittiği Antalya'da Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan, 17 Temmuz 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan yargılanan Adnan Arslan'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 gün sonra tutuklama müzekkeresinden tahliyesine karar verildi. Arslan, Çamlıbel Cezaevi önünde eşi Hamide Arslan ve yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. Yakınları ile kucaklaşan Arslan, basın mensuplarının soruları üzerine, "Sonuçta dava halen devam ediyor. Ama Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Yakınları ile birlikte Adana'ya hareket eden Adnan Arslan'ın karar davasının 27 Eylül 2017 tarihinde görüleceği öğrenildi.

Nurhan İçmez

