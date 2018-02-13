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FETÖ'den yargılanan hakime 6 yıl 9 ay hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen bir hakim yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖden yargılanan hakime 6 yıl 9 ay hapis

13 Şubat 2018 18:29

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakim Faruk Y.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Faruk Y., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak uzun süre tutuklu bulunmasını göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Faruk Y.'nin kendisi gibi hakim olan ve aynı suçtan yargılanan eşi Hilal Tuğba Y. ile ilgili dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Hilal Tuğba Y.'nin duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Muhammer Ay

Etiketler: hakim, hapis

 

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