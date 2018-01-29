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FETÖ’den yargılanan iş adamına etkin pişmanlık indirimi

Kayseri’de aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 68 sanığın yargılandığı davanın son celsesinde bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilen ve tek başına yargılanan tutuksuz sanık iş adamı İsmail T. 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

FETÖden yargılanan iş adamına etkin pişmanlık indirimi

29 Ocak 2018 17:46

68 SANIKLI İŞADAMLARI DAVASI'NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 işadamı hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın 23 Ekim’de görülen son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.
Tefrik edilen dosya sonrası 771 sayfalık iddianamede ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan yargılanan işadamı İsmail T. ve avukatı hazır bulundu.

EMNİYET'E FAYDALI BİLGİLER VERMİŞ

Etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık İsmail T. 17-25 Aralık’tan kısa süre sonra oturmaları bıraktığını ve 2016 yılının başında GESİAD’dan istifa ettiğini söylerken, İsmail T.’nin avukatı ise müvekkilinin Kayseri’de Sıtkı Baş’tan sonra il imamı olarak atanan kişiyi teşhis eden ilk kişi olduğunu belirterek, İsmail T.’nin etkin pişmanlık ifadesinde Emniyet’e çok faydalı olacak bilgiler verdiğini anlattı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İsmail T.’ye etkin pişmanlık hükümleri göz önünde bulundurularak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.  

Şeref Kahraman

Etiketler: fetö, iş adamı, Kayseri

 

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