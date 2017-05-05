FETÖ'den yargılanan paşaya tahliye

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tuğgeneral Birol Şimşek, komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı. 5 Nisan 2017 günü görülen duruşmada 8 tanık dinlenmiş ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma bugüne ertelenmişti.

Mahkemede tanıklardan S.A.'nin dinlenilmesinin ardından sanıklara söz verildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Dönemin Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. İlk duruşmada, 15 Temmuz başarısız darbe gecesinde ailesi ile Kıbrıs'ta tatilde olduğunu ifade eden Şimşek, adının sözde sıkı yönetim komutanları listesinde yazmasına rağmen ülkesine gelerek teslim olduğunu ifade etmişti. Şimşek ve Günler TSK tarafından meslekten ihraç edilmişti.

19 Ocak 2017 tarihinde hakim karşısına çıkan Şimşek, kendi adını sıkı yönetim listesine yazanlardan da şikayetçi olduğunu ifade etmişti. Şimşek, önceki duruşmalardaki savunmalarında, “Hiçbir irtibat ve bağlantım olmadığı, hayatım boyunca ilişkim olmadığı FETÖ denilen yapıyla ilişkilendirmem, sıkıyönetim direktifi adı altında listede adımın yer almasından dolayı cezaevinde bulunmaktan dolayı büyük üzüntü içindeyim. Hiçbir ilgim olmayan konuda yer almadığım örgüt hakkında savunma yapmak zor geliyor. İsmimin hainlerce yazılmasıyla suçlanıyorum. İsmimin neden yazıldığını bilmiyorum. 55 yıllık hayatımda FETÖ’den uzak durdum. Bu listeyi hazırlayan, planı yapan, kendi milletine ateş açan hainlerden listeye adımı yazanlardan şikâyetçiyim" ifadelerine yer vermişti.

Mahkeme ise diğer tutuklu sanıklar Kamil Günler, Tuğamiral Hasan Doğan ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan hazırlanan iddianamede sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

