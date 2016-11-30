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FETÖ'den yargılanan polis memurundan ilginç ifade!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan bir polis memuru, verdiği ifadede, Bylock'un internet üzerinden de kullanılabileceğini iddia etti.

FETÖden yargılanan polis memurundan ilginç ifade!

30 Kasım 2016 10:27

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetö/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda polis memuru A.K.(29), ByLock programını kullandığı tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli A.K., suçlamaları kabul etmeyerek, vermiş olduğu ilk ifadesinde programın internet üzerinden de kullanılabileceğini ileri sürdü.
Hakkari Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade de telefonuna kesinlikle ByLock isimli programı yüklemediğini ileri süren sanık A.K., ifadesinde şunları söyledi:
“Böyle bir program kullanmadım. Telefonumda bu tür program kullanmaya elverişli bir telefon değil. Fetö terör örgütü ile bağlantım yoktur. Bağlantılı olduğunu açık ve net bir şekilde bildiğim şahıslar yoktur. Benim zaten telefonuma el konulmuştur. Araştırıldığında bu programı kullamadığım açığa çıkacaktır. Benim internet hattımdan bu programı başkaları kullanış olabilir. Benim internetimin şifresi çok kişide vardır. Bu şekilde kullanılmış olabilir. Serbest bırakılmamı istiyorum.”
Ancak, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, A.K.’in ByLock programını çok yoğun şekilde kullandığı tespit edildi. Diğer yandan A.K.’in iddiası üzerine yapılan çalışmalarda programın sadece örgüt mensuplarınca kendi aralarında kullanıldığı, internet üzerinden programa girişin yapılmadığı belirlendi.
Şüpheli A.K., ifadesinin ardından silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğini kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin dosyada bulunmasından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü


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