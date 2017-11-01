FETÖ'den yargılanan üniversite öğrencisine 7,5 yıl hapis

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak 19 Ocak'ta tutuklanan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Kemal B.'nin (25) yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Kemal B., suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Kemal B.'yi "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan üniversite öğrencisi Abdul V.I. ise beraat etti.

Muhammer Ay

