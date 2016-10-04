Tuzla'da dolandırıcıların FETÖ'lü telefon tuzağını polis bozdu. Edinilen bilgilere göre kendilerini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, D.G. isimli kadını arayarak isminin FETÖ/PYD terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söyledi. Kadından para isteyen zanlılar, ismini terör örgütü üyeleri listesinden çıkaracaklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, olayı polise bildirdi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü D.G. ile irtibatlı olarak zanlılarla buluşmak için randevu verdi. Yapılan operasyonda M.K.Y. isimli şüpheli yakalandı. Zanlı sorgusunda dolandırıcılığı S.K. ve G.A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine diğer iki zanlı da gözaltına alındı. Araç ve şüpheli şahıslar üzerilerinde yapılan aramalarda 58 bin 200 TL para, 12 adet gram altın, 1 adet takı seti, 1 adet inci kolye, 1 adet gümüş kolye, 1 çift altın küpe ve 6 adet altın bilezik ele geçirildi.

Zanlıların aynı yöntemle Tuzla ve Kartal'da 4 şahsı dolandırdıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

