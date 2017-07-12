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FETÖ'nün 13 ev ablasına 1,5 yıl hapis

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ev ablaları olduğu iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan 13 kadın, Pişmanlık Yasası'ndan da yararlanarak 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖnün 13 ev ablasına 1,5 yıl hapis

12 Temmuz 2017 16:38

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden ve esnaf eşleri oldukları ileri sürülen 13 kadın hakkında FETÖ'ye üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan 13 kadın itirafçı oldukları gerekçesiyle pişmanlık yasasından yararlandılar. Kadınların "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan beraatlarına karar verilirken, "terör örgütüne üye olmak" suçundan her biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip cezaları ertelendi. 

Muammer Ay

Etiketler: ablalar, fetö


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