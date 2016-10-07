Diğer
Kategoriler

'FETÖ’nün 17 üniversitesi kapatıldı'

FETÖ’ye bağlı 17 üniversitenin kapatıldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, şuanda 180 üniversite bulunduğunu ve üniversite eliyle güçlü bir vatandaş tipine ulaşabileceklerini söyledi.

FETÖnün 17 üniversitesi kapatıldı

07 Ekim 2016 23:25

AK Parti Elazığ İl Teşkilatı’nın düzenlediği Siyaset Akademisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın verdiği ilk dersle başladı. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki Siyaset Akademisi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti Elazığ milletvekilleri Tahir Öztürk ile Ejder Açıkkapı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

17 dönemdir Siyaset Akademisi programları yaptıklarını belirten Aktay, “Bizim Türkiye’de üniversite hayatına yaptığımız katkılar ortada. Türkiye’nin birçok kurumuna, alanına ve eğitim hayatına yapmış olduğumuz katkılar herkesin malumudur. 2002 yılında 77 tane olan devlet üniversitesini bugün itibariyle 195’e ulaştırmış bir iktidarız. Gerçi FETÖ’ye bağlı olmak üzere 17 tanesi kapatılmış oldu. Bu rakam 180’e düştü. Ama 180 rakamı da Türkiye’nin üniversite hayatına bakıldığı zaman çok önemli bir rakam oluşturuyor” dedi.

Geçmişte Türkiye’nin üniversite hayatının hak ettiği şekilde gelişmediğini dile getiren Aktay, “Türkiye’de üniversitelerin kurulmasına karşı bir direnç vardı. Bırakınız üniversitelerin kurulmasını insanların üniversite eğitimi almasına karşın bir direnç vardı. Herkes üniversite eğitimi alamayacak durumdaydı. Üniversite hayatını sadece seçilmiş belli insanlar ancak alabiliyordu. Bu açık açık değişik vesilelerle ifade ediliyordu. Bazen başörtüsü yasağı ile bazen de meslek liselerinin üniversitelere girmesinin önüne konulan bir sürü bariyer dolasıyla ifade ediliyordu. Yeni bir üniversite açıp daha fazla insanı yüksek öğretime katmak gibi düşünce varken, bunun yerine arzı sabit tutmak, üniversite sayısını sabit tutmak, geliştirmemek yönünde ilginç bir eğilim vardı. Türkiye’de bir toplumsal dönüşüm yakalayabilmemiz için yüksek eğitimi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü üniversite eliyle ancak güçlü bir vatandaş tipine ulaşabiliriz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program soru cevap şeklinde devam etti. Siyaset Akademisi’nin 8 hafta boyunca hafta sonları verileceği belirtildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!