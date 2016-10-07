AK Parti Elazığ İl Teşkilatı’nın düzenlediği Siyaset Akademisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın verdiği ilk dersle başladı. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki Siyaset Akademisi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti Elazığ milletvekilleri Tahir Öztürk ile Ejder Açıkkapı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

17 dönemdir Siyaset Akademisi programları yaptıklarını belirten Aktay, “Bizim Türkiye’de üniversite hayatına yaptığımız katkılar ortada. Türkiye’nin birçok kurumuna, alanına ve eğitim hayatına yapmış olduğumuz katkılar herkesin malumudur. 2002 yılında 77 tane olan devlet üniversitesini bugün itibariyle 195’e ulaştırmış bir iktidarız. Gerçi FETÖ’ye bağlı olmak üzere 17 tanesi kapatılmış oldu. Bu rakam 180’e düştü. Ama 180 rakamı da Türkiye’nin üniversite hayatına bakıldığı zaman çok önemli bir rakam oluşturuyor” dedi.

Geçmişte Türkiye’nin üniversite hayatının hak ettiği şekilde gelişmediğini dile getiren Aktay, “Türkiye’de üniversitelerin kurulmasına karşı bir direnç vardı. Bırakınız üniversitelerin kurulmasını insanların üniversite eğitimi almasına karşın bir direnç vardı. Herkes üniversite eğitimi alamayacak durumdaydı. Üniversite hayatını sadece seçilmiş belli insanlar ancak alabiliyordu. Bu açık açık değişik vesilelerle ifade ediliyordu. Bazen başörtüsü yasağı ile bazen de meslek liselerinin üniversitelere girmesinin önüne konulan bir sürü bariyer dolasıyla ifade ediliyordu. Yeni bir üniversite açıp daha fazla insanı yüksek öğretime katmak gibi düşünce varken, bunun yerine arzı sabit tutmak, üniversite sayısını sabit tutmak, geliştirmemek yönünde ilginç bir eğilim vardı. Türkiye’de bir toplumsal dönüşüm yakalayabilmemiz için yüksek eğitimi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü üniversite eliyle ancak güçlü bir vatandaş tipine ulaşabiliriz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program soru cevap şeklinde devam etti. Siyaset Akademisi’nin 8 hafta boyunca hafta sonları verileceği belirtildi.