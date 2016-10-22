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FETÖ’nün 22 'abla'sı adliyede

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün 'abla'sı olduğu öne sürülen 22 kişi adliyeye sevk edildi.


22 Ekim 2016 11:57

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, tüm yurtta olduğu gibi Torbalı ilçesinde de FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar karakol ekipleri farklı farklı adreslerde aramalar yapmış ve 22 kadını gözaltına almıştı. Ayrancılar Eğitim Severler Derneği (AYESDER) üyesi olduğu öğrenilen ve örgütün 'abla'ları olduğu iddia edilen kadınların sorguları tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Amede Alpagut
İZMİR 


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