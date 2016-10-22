15 Temmuz darbe girişiminin ardından, tüm yurtta olduğu gibi Torbalı ilçesinde de FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar karakol ekipleri farklı farklı adreslerde aramalar yapmış ve 22 kadını gözaltına almıştı. Ayrancılar Eğitim Severler Derneği (AYESDER) üyesi olduğu öğrenilen ve örgütün ’abla’ları olduğu iddia edilen kadınların sorguları tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.