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FETÖ’nün 24 ilden sorumlu imamı tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 24 ilden sorumlu imamı olduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

FETÖnün 24 ilden sorumlu imamı tutuklandı

19 Eylül 2016 17:21

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Bartın’da yakalanan FETÖ’nün 24 ilden sorumlu adliye imamı Bilal Ünsal, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ünsal, savcılık ifadesinin ardından ise Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma istemiyle sevk edildi. FETÖ’nün imamı Bilal Ünsal sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: FETÖ/PDY terör örgütü


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