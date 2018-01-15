FETÖ’nün ‘abi’ ve ‘abla’larına 21 ilde operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, örgüte eleman kazandırmada ilk adım olan ve FETÖ’nün çok önem verdiği öğrenci yurtlarında “abilik” ve “ablalık” yapan 84 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. İstanbul merkezli 21 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, firari 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.