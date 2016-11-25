Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda örgüte ait yurt ve evlerden sorumlu oldukları iddia edilen ve örgütte 'abla' ile 'abi' görevlerinde bulundukları ileri sürülen 13'ü kadın 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile bazı ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilere ait bazı eşyalar ile dijital materyallere el konuldu.