Manisa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün ‘Abla’larına yönelik yapılan operasyonda 22 kadın sabah saatlerinde gözaltına alındı. Örgütün ablaları olduğu gerekçesiyle F.Ş., A.E., K.K., A.Ş., N.Y., F.K., N.K., S.Y., F.A., H.H., R.G., T.İ., A.Ç., G.Y., H.Ş., H.K., İ.N., Ş.B., N.H., E.B., N.E.Y. ve A.E. isimli kadınlar sabah gözaltına alındıktan sonra Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 22 kadının Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sadık Cangel

