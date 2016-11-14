Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Konya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 28 örgüt ablası hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgüte bağlı 28 kişiyi gözaltına almak için 14 ilde daha önce belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 28 kişiden Konya’da hakkında yakalama bulunan 9 kişiden 4’ü, diğer illerde de 4 kişi olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mustafa Beşer