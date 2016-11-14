Diğer
Kategoriler

FETÖ'nün 'ablalarına' operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında FETÖ'nün 'ablalarına' yönelik Konya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 28 kişiden 8’i gözaltına alındı.

FETÖnün ablalarına operasyon

14 Kasım 2016 12:23

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Konya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 28 örgüt ablası hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgüte bağlı 28 kişiyi gözaltına almak için 14 ilde daha önce belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 28 kişiden Konya’da hakkında yakalama bulunan 9 kişiden 4’ü, diğer illerde de 4 kişi olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  

Mustafa Beşer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!