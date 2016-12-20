Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ’nün adliye ve cezaevi ayağına operasyon

FETÖ’nün adliye ve cezaevi ayağına operasyon

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı.


20 Aralık 2016 12:45

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adıyaman ve ilçelerinde görev yapan infaz koruma memuru, zabıt katiplerine yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından 22 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 infaz koruma memuru, 13 zabıt katibi ve bu kişilerden sorumlu 2 sivili gözaltına aldı. Sağlık raporlarının alınmasının ardından şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç