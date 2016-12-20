Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adıyaman ve ilçelerinde görev yapan infaz koruma memuru, zabıt katiplerine yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından 22 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 infaz koruma memuru, 13 zabıt katibi ve bu kişilerden sorumlu 2 sivili gözaltına aldı. Sağlık raporlarının alınmasının ardından şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

