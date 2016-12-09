Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda özel bir şirkette mühendis olarak görev yapan Ali Ekber D., merkez Döşemealtı ilçesinde gözaltı alınmıştı. FETÖ/PDY’ye finans sağladığı, Antalya’da emniyetin sözde imamı olduğu ve örgütte üst düzey yöneticilik görevinin bulunduğu iddia edilen şüpheli, TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ali Ekber D., terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Ekber D.’nin ifadesinde Fetullah Gülen için "O bir terer örgütü lideri değil, uluslararası bir kanat önderidir" dediği öğrenildi.