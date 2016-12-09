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FETÖ’nün Antalya emniyet imamı tutuklandı

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Antalya’nın emniyet imamı ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ali Ekber D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Ekber D.’nin ifadesinde Fetullah Gülen’le ilgili "O bir terör örgütü değil, uluslararası kanaat önderidir" dediği öğrenildi.

FETÖnün Antalya emniyet imamı tutuklandı

09 Aralık 2016 13:31

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda özel bir şirkette mühendis olarak görev yapan Ali Ekber D., merkez Döşemealtı ilçesinde gözaltı alınmıştı. FETÖ/PDY’ye finans sağladığı, Antalya’da emniyetin sözde imamı olduğu ve örgütte üst düzey yöneticilik görevinin bulunduğu iddia edilen şüpheli, TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ali Ekber D., terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Ekber D.’nin ifadesinde Fetullah Gülen için "O bir terer örgütü lideri değil, uluslararası bir kanat önderidir" dediği öğrenildi.

Etiketler: Antalya emniyet imamı, fetö


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