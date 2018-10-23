FETÖ'nün asker abilerine operasyon: 50 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırılmış örgüt üyelerine 'mahrem ağabeylik' yaptığı iddia edilen 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirirken, diğer illerde de çok sayıda polisin katılımıyla operasyonlar yapıldı. Şafak saatlerinde düzenlenen operasyonda yapılan baskında Konya'da 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Gözaltı kararı çıkartılan zanlıların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele 'mahrem ağabeylik' yaptıkları öğrenildi. Operasyonların devam edeceği öğrenilirken gözaltı sayısının artacağı ifade edildi.