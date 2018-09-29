FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 kişiden 6'sı gözaltına alındı. 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen T.E. isimli kadın şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.