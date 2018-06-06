Diğer
Kategoriler

FETÖ’nün askeri imamı, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve firari durumda olan örgütün sözde askeri imamı, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken Edirne’de yakalandı.

FETÖnün askeri imamı, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

06 Haziran 2018 12:50

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında askeri imam olduğu gerekçesiyle aranan ve firari durumda olan örgüt içerisinde Orhan kod ismini kullanan ve örgütün bilgi işlem işlerine bakan mühendis Kemal Z., Edirne’den Osman Tulpar ismine düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne’de yakalanan Kemal Z. hakkında geniş çaplı tahkikat başlatılırken, sorgusu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.  

Ali Göç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç