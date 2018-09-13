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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 27'si muvazzaf 33 şahsın, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 27'si muvazzaf 33 kişinin yakalanması için Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınanlardan 12'si, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.  

Turan Bulut - Muhammed Kısır
 

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