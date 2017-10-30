FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında 18 Ekim’de örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli Tokat, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis’te halen görevde bulunan 7 Jandarma Astsubay gözaltına alınmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Malatya Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerlerde 1’i tutuklanırken 6’ısı ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldılar.