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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın ‘Askeri mahrem yapılanması’na yönelik Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf askerden 1’i tutuklandı, 6’ısı ise etkin pişmanlıktan yararlandı.

FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi

30 Ekim 2017 17:40

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında 18 Ekim’de örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli Tokat, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis’te halen görevde bulunan 7 Jandarma Astsubay gözaltına alınmıştı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Malatya Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerlerde 1’i tutuklanırken 6’ısı ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldılar.

Etiketler: fethullah, operasyon, PDY, terör örgütü

 

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