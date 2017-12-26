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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasından 23 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

FETÖnün askeri mahrem yapılanmasından 23 kişi adliyeye sevk edildi

26 Aralık 2017 13:27

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 13 Aralıkta gözaltına alınan, haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında muvazzaf astsubay, astsubay, teğmen, asker ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerin de olduğu 62 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 23 kişi sağlık kontrolünün ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY’nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin 2013 ile 2017 yılları arasında ankesörlü telefonlar ile market ve büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları, bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri ileri sürülüyor.
TEM ekipleri, şuana kadar 39 kişiyi adliyeye sevk etmiş bunlardan 27'si tutuklanmıştı.
 

 

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