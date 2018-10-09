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FETÖ'nün askeri mahremlerine gözaltı

FETÖ'nün askeri mahremlerine gözaltı
FETÖ'nün askeri mahremlerine gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında 7’si muvazzaf astsubay 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt yöneticileri tarafından sınavlara hazırlanarak askeri kurumlara yerleştirildikleri tespit edilen 9 kişiye yönelik Balıkesir-İstanbul-Ankara-İzmir-Burdur-Gaziantep-Mardin-Bursa illerinde yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Astsubaylar A.E.D, M.K, M.K, S.K, Ç.S, M.S.A, S.Y, ile bu yıl KHK ile ihraç edilen S.A, ve 2017 yılında istifa eden B.Y.'nin yapılacak sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.  

Emrah Elmas

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