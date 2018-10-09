FETÖ'nün askeri mahremlerine gözaltı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt yöneticileri tarafından sınavlara hazırlanarak askeri kurumlara yerleştirildikleri tespit edilen 9 kişiye yönelik Balıkesir-İstanbul-Ankara-İzmir-Burdur-Gaziantep-Mardin-Bursa illerinde yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Astsubaylar A.E.D, M.K, M.K, S.K, Ç.S, M.S.A, S.Y, ile bu yıl KHK ile ihraç edilen S.A, ve 2017 yılında istifa eden B.Y.'nin yapılacak sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Emrah Elmas