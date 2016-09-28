Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Özel Burç Okulları'na, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında el konuldu. Okulun yönetimine atanan kayyım, bahçede özel bir bölümde bulunan atlara bakamayacaklarını belirterek Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Sahipsiz kalan atlara kucak açan Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, hayvanları “Engelsiz Yaşam Merkezi” isimli projelerine dahil ederek, Karataş ilçesinde eskiden Nato Radar Üssü olarak kullanılan çiftliklerine götürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Op. Dr. Fatih Karayandı, engellilerin rehabilitasyonunda kullandıkları belediyenin kesilmekten kurtardığı atlara, FETÖ'ye ait 3'ü midilli 4 atın daha eklendiğini anlattı. Karayandı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün engelli çocukları atlarla rehabilite ettiklerini belirterek, “En büyük problemleri, bu çocukların evlere hapsolmaları. Doğaya gitmeleri zor oluyor. Onlar için biz de bu işlemi yapıyoruz. Ayrıca, hayvan sevgisi aşılıyoruz ve terapiden sonra çocukların da davranışlarında önemli gelişmeler olduğunu fark ediyoruz” dedi.

Birçoğu hayatında ilk kez at binme deneyimi yaşayan engelli çocuklar ve aileleri ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasından keyifle faydalandıklarını bildirdi.