Diğer
Kategoriler

FETÖ'nün atlarıyla engellilere terapi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında el konulup yönetimine kayyım atanan okullardan bir tanesinde bulunan 3'ü midilli 4 at, engelli çocukların rehabilitasyonunda kullanılmaya başladı.

FETÖnün atlarıyla engellilere terapi

28 Eylül 2016 11:44
FETÖ'nün atlarıyla engellilere terapi - Tıkla İzle

Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Özel Burç Okulları'na, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında el konuldu. Okulun yönetimine atanan kayyım, bahçede özel bir bölümde bulunan atlara bakamayacaklarını belirterek Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu.  Sahipsiz kalan atlara kucak açan Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, hayvanları “Engelsiz Yaşam Merkezi” isimli projelerine dahil ederek, Karataş ilçesinde eskiden Nato Radar Üssü olarak kullanılan çiftliklerine götürdü.
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Op. Dr. Fatih Karayandı, engellilerin rehabilitasyonunda kullandıkları belediyenin kesilmekten kurtardığı atlara, FETÖ'ye ait 3'ü midilli 4 atın daha eklendiğini anlattı. Karayandı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün engelli çocukları atlarla rehabilite ettiklerini belirterek, “En büyük problemleri, bu çocukların evlere hapsolmaları. Doğaya gitmeleri zor oluyor. Onlar için biz de bu işlemi yapıyoruz. Ayrıca, hayvan sevgisi aşılıyoruz ve terapiden sonra çocukların da davranışlarında önemli gelişmeler olduğunu fark ediyoruz” dedi.

Birçoğu hayatında ilk kez at binme deneyimi yaşayan engelli çocuklar ve aileleri ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasından keyifle faydalandıklarını bildirdi.  

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, fetö soruşturması, Fetullahçı terör örgütü


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!