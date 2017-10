FETÖ’nün, ATM lakaplı 'arama, tarama mesulü' kullandığı ortaya çıktı

Kentte FETÖ davalarına 2. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen duruşmalar ile devam edildi. Duruşmalarda 3’ü tutuksuz 9 sanık “silahlı terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan Yalçın A. 4 yıl 8 ay 7 gün, Mustafa Özcan 10 yıl 6 ay, Mustafa Can 9 yıl, Talat Bozca 8 yıl 3 ay, Mesut Mercan 9 yıl 9 ay hapis cezaları aldılar. Tutuksuz sanıklardan Adem E.’nin beraatına, Hilal Can'ın 6 yıl 3 ay ve yine tutuksuz yargılanan Erkan Mercimek'in ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.

Örgütün ATM lakaplı kişiler kullandığı ortaya çıktı

Duruşmalarda hakim karşısına çıkan ve örgüte ait şirketler başta olmak üzere kurumların resmi işlemlerini yaptığı iddia edilen Yalçın A., savunma yaptı. Evinin bodurumundan örgüte dair himmet, kurban, burs ve bağış gibi listeler ile birlikte çeşitli resmi evraklar çıktığını iddia edilen Yalçın A., etkinlik pişmanlıktan faydalanarak çeşitli itiraflarda bulundu. Yalçın A., yazılı olarak kolluk güçleri ve mahkemeye heyetine bulunduğu itiraflarda örgüte bağlı şirket ve kurumların gayrimenkullerinin devletin eline geçmemesi için hileli bir şekilde farklı isimlere devredildiğini söyledi. Yalçın A., itiraflarında ayıca örgüt ile ilgili ilginç bir detayda ortaya çıkarken, örgütün ATM isimli “arama, tarama mesulü” kişiler vasıtası ile güvenlik amacı ile örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinden delil olabilecek örgüte ait belge, yayın ve dijital veri araması yaptıkları da ortaya çıktı. Yalçın A., evinde bu ATM diye adlandırılan bir şahsında arama yaptığını itiraf etti.

“Örgütün resmi işlerini hallediyordum”

Yalçın ayrıca savunmasından kendisinin örgütün mesajlaşma programı olan “ByLock” üzerinden il imamları diye adlandırılan Ahmet U., Selçuk B. ve Mehmet K. isimlerine de bağlı olduğunu dile getirdi. Yalçın A., savunması ve itiraflarında, ayrıca örgütün parasına karışmadığını sadece örgütün resmi işlerini hallettiğini de dile getirdi. Savunmasının ardından mahkeme heyeti sanık Yalçın A., 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ve tahliyesini karar verdi.

“Sizinki de katalog evliliği mi?”

Polis memuruyken yayınlanan Kanun Hükümünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski polis memuru tutuklu sanık Mustafa Can ve tutuksuz yargılanan eşi Hilal Can’da hakim karşısına çıktı. Karı koca yargılanan ve ikisinin de cep telefonunda “ByLock” çıkan çiftten Mustafa Can 9 yıl eşi Hilal Can ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyetinin çifte sorduğu “sizinki de örgütün katalog evliliği mi?” sorusuna ise Mustafa Can “hayır biz akrabayız, akraba evliliği” yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

KHK ile ihraç edilen doktor tutuklandı

Mahkeme tutuksuz olarak yargılandığı davada hakim karşısına çıkan bir başka isim ise Emirdağ ilçesinde doktorluk yaparken KHK ile ihraç edilen Erkan Mercimek oldu. Mercimek aleyhine örgütün eski Emirdağ ilçe imamı olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlıktan yaralanan U.M, şahitlikte bulundu. 2011 yılında Emirdağ ilçesinde örgüte imamlık yaptığını belirten U.M., Mercimek’in örgütün sohbet adı verilen toplantılarına bazen ara verse de düzenli olarak katıldığını söyledi. Doktor olduğu içim Mercimek’in senelik belli bir oranda örgüte para verdiğini de öne süren U.M., Mercimek’in ayrıca 2016 yılı Mart ayına kadar sohbetlere katılmaya devam ettiğini de söyledi.

Evinden çıkan 1 dolara “düğünden kaldı” açıklaması yaptı!

Evinde yapılan aramalarda 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembollerinden biri olan “1 dolar” çıkan Mercimek’in bu duruma ise yaptığı yazılı savunmasında “düğünden kaldı” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Tanık U.M. ise 1 dolarla ilgili ilginç bir söylemde bulunarak 1 dolarların Amerika’dan “bereket” getirmesi amacı ile gönderildiğini ve bunların kurum kasalarına ve şahıslara verildiğini kaydetti.

Erkan Mercimek savunmasının ardından mahkeme heyeti tarafından 8 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılıp tutuklanmasına karar verildi.

Zaman Gazetesi muhabiri: “Ekmek parası için şirketlerde çalıştım”

Eski Zaman Gazeteci ve Cihan Haber Ajansı (CİHAN) muhabiri tutuklu sanık Mesut Mercan da hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Örgüte ait medya şirketlerinde ekmek parası için çalıştığını söyleyen Mercan, savunmasında “ByLock” tespit edilen iş hattının ise şirketten kendisine gönderildiğini ve darbe teşebbüsü sonrası o hattı kolluk güçlerine kendisinin verdiğini belirtti. Kendisinin de örgütün mağduru olduğunu, istifa ederek 2016 yılında işten çıktığını ve 50 bin TL tazminatını alamadığını ifade etti. Bank Asya’da bulunan hesabının ise şirket tarafından maaş çekme amaçlı açıldığını ifade eden Mercan'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan, mahkemede duruşması görülen eski polis memuru Yusuf Yorgancı’nın duruşması ise ileri bir tarihe ertelendi.

Gökten Ceylan