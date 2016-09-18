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FETÖ'nün avukatlarının imamı ve eşi tutuklandı

FETÖ'nün yargı ayağındaki avukatların imamı olduğu değerlendirilen Şenel S. ile KPSS şüphelisi eşi F.S. tutuklandı.

FETÖnün avukatlarının imamı ve eşi tutuklandı

18 Eylül 2016 09:07

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat ünitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Şenel S. ve eşi F.S. yaklaşık 10 gün sonra adli makamlara sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'nde cumhuriyet savcısı tarafından gece saatlerinde ifadesi alınan karı-koca tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Avukatların imamı olduğu değerlendirilen Şenel S. ile KPSS şüphelisi eşi F.S. mahkemece tutuklandı. Şahıslar polis otosuna bindirilerek Çamlıbel T Tipi Cezaevine götürüldü.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tokat avukat ünitesinin Samsun bölgesine bağlı olduğu, topladıkları himmetleri F.C.Ş. isimli şahsa verdikleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türkiye imamının Şenel S. olduğu değerlendirilmişti. Tokat Sulh Ceza Hakimliğince verilen yakalama ve arama kararları gereğince Şenel S. Ankara’daki evinde bulunamayınca polisin takibi sonucu Tokat’ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Nurhan İçmez

Etiketler: fetö, PDY


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