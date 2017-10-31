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FETÖ’nün Aydın’daki çatı yapılanması davasında ara karar

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında görülen çatı yapılanması davasında ara karar açıklandı.

FETÖnün Aydındaki çatı yapılanması davasında ara karar

31 Ekim 2017 13:46

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen aralarında birçok işadamı ve bürokrat ile 2 gazetecinin de bulunduğu 30'u tutuklu 64 sanıklı Aydın'daki çatı yapılanması davasının ikinci duruşmasında tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Açıklanan ara karar sonucunda 30’u tutuklu sanıktan 29’unun tahliye talebi ret edilirken, tutuklu sanık Zülfü G’nin tahliyesine karar verildi. Sanıkların mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılması ve kayyum atanan şirketlerdeki kayyumun kaldırılması talepleri reddedilirken mahkeme 19 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

Mehmet Barlas

 

 

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