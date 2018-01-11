FETÖ’nün baskı yaptığını söyleyen bir subay ile iki astsubay itirafçı oldu

FETÖ’nün kendilerine meslekten atma, sürgün etme gibi birçok baskı uyguladığını söyleyen Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ile Ü.E. daha fazla dayanamayarak itirafçı olmak istediklerini söylediler. İfadesinde kendisine örgüt tarafından verilen talimatları anlatan itirafçı astsubay M.A.,verilen emirleri yapmadıklarında Ergenekoncu olmakla suçlandıklarını söyledi.

Emniyetteki sorgularında FETÖ ile ilişkilerini anlatan askerlerden astsubay M.A., FÖTÖ’nün mahrem ağabeyleri tarafından kendisine verilen talimatları anlattığı ifadesinde, "Bizimle ilgilenen abi, ‘Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda çalışacaksınız ama yoğun çalışacaksınız. Buradayken mühendislik için sınavlarına girin. Sana eş seçmede de yardımcı olacağız’ dedi. Daha sonra tekrar arayan abi, ‘Seni bir kadınla tanıştıracağız’ dedi bana. Sonra beni Kocaeli dışında üniversitede okuyan bir kadınla tanıştırdı. Ben o kadını beğenmedim, sonra o da kimseyle görüştürmedi” diye konuştu.

Verilen emirleri yerine getirmedikleri zaman örgütün üst düzey yöneticileri tarafından tehdit edildiklerini ifade eden M.A., “Ergenekon soruşturmalarının olduğu dönemdi. Abiler evime geldi, beni aldılar ve bir eve götürdüler. Burada üst düzey biri olduğunu düşündüğüm kişi bize, ‘Neden komutanlarının verdiği emirleri yapmıyorsunuz, size uç deniliyorsa uçacaksınız. Uçmayarak yaptığınız eylem, sizin Ergenekoncu olduğunuzu gösterir. Siz de uçmayarak, komutanlarınızın emrini yerine getirmeyerek Ergenekoncuların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Arka planda bilmedikleriniz var. Sana söyleneni yap’ diyerek talimat verdi. O dönem biz de uçuş tazminatlarımız verilmediği için uçmak istemiyorduk. Şu anda o dönemdeki komutanlarımın hepsi ihraç oldu" şeklinde konuştu.

Haklarında daha önce FETÖ ile ilgili açılmış bir soruşturma bulunmayan üç kripto askerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Murat Kanber

