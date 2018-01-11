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FETÖ'nün baskılarına dayanamayan kripto askerler teslim oldu

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve iki astsubay Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) baskılarından dolayı örgüt üyesi olduklarını itiraf ederek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu.

FETÖnün baskılarına dayanamayan kripto askerler teslim oldu

11 Ocak 2018 15:23

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonra Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve iki astsubay itirafçı olmak üzere kendiliğinden gelerek polis ekiplerine teslim oldular.

FETÖ’nün kendilerine meslekten atma, sürgün etme gibi bir çok baskı uyguladığını söyleyen Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ile Ü.E. daha fazla dayanamayarak itirafçı olmak istediklerini söylediler. 

Haklarında daha önce FETÖ ile ilgili açılmış bir soruşturma bulunmayan üç kripto askerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. 

Uğur Konuk

 

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