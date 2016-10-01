Yaklaşık bir ay önce Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin üniversite ve kadın yapılanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken FETÖ’nün İl ablası G.S. yakalanamamıştı.

Jandarmanın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucun firari G.S’nin Erzurum’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler Erzurum ilinde FETÖ’nün Batman İl ablası G.S’nin saklandığı eve operasyon yaparak gözaltına aldı. G.S’nin adliyeye sevk edilmesi için Batman’a getirileceği öğrenildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım