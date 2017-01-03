Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve Toros eğitim kurumlarında müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet Çelikdemir, 16 Aralık günü Antalya’da saklandığı bir evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. TEM’de sorgusu tamamlanan Mehmet Çelikdemir, sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından gece geç saatlerde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mehmet Çelikdemir, "Terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret etmek" suçlarından tutuklandı.

FETÖ’nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Çelikdemir'in, Toros eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği ve müdürlük yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in şiirlerini bestelediği belirlendi. Çelikdemir'in Fetullah Gülen’in şiirlerinden oluşan 'Bir Işık Sun' adlı albüm çıkardığı belirtildi.