15 Temmuz darbe girişinin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Fethullahcı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadı olduğu öne sürülen kişilere Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, gözaltına alınan toplam 32’den 16’sı dün adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme tarafından "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne yardım" suçlarından; K. Fatih Yüksel, Adem Sancak, Mehmet Kınacıoğlu, H. Fatih Özturhan, Emre Ayyıldız, Mehmet Timur, Ali Kaplan, Hamza Evin, Yusuf Çelik, Ferhat Çakır, Abdullah Ertam, Emrah Yeşilbaş, Fatih Gül, H. Hüseyin İnal ve Bülent Orasan tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.U. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ertunç Öztürk