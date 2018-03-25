FETÖ’nün bir kasası daha yakalandı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Ç.’nin Eskişehir’de olduğu bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda Süleyman Ç., Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesinde bulunan tramvay durağında yakalandı. Karaman’da örgütün para kasası olduğu ileri sürülen şüphelinin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman’a gönderileceği öğrenildi.