Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ terör örgütü mensupları tarafından kullanılan gizli yazışma programı Eagle ile çözümler yaptıkça yeni bilgilere ulaşıyor. Adıyaman'da FETÖ'nün bölge imamlığını yaptığı tespit edilen Murat İ. isimli şahıs le ilgili çalışma yürüten polis ekipleri şahsı İskenderun’da yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Murat İ.’nin 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ’ye ait şirketlerin birisinde çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş