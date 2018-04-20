FETÖ’nün bölge sorumlusu adliyeye sevk edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge sorumlusu olduğu iddia edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilen eski din kültürü öğretmeni Murat Elmas, geçen günlerde Marmaris’ten Yunanistan’a kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve FETÖ’nün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Murat Elmas, Samsun Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Elmas, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖ şüphelisi Murat Elmas’ın, sahte kimlik kullandığı ve 3 ayrı hattında ByLock olduğu, 2015 yılında ise örgüt tarafından bölge sorumlusu olarak atandığı öğrenildi.