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FETÖ’nün Bor imamına 7 yıl 6 ay hapis

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak ve ilçe imamı olmak" iddiasıyla dava açılan tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖnün Bor imamına 7 yıl 6 ay hapis

11 Temmuz 2017 18:19

FETÖ'nün "Bor ilçe imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan İzzettin Y., Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.  

Mücahit Bilgi
 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Niğde


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