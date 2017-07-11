FETÖ’nün Bor imamına 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ'nün "Bor ilçe imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan İzzettin Y., Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mücahit Bilgi
FETÖ'nün "Bor ilçe imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan İzzettin Y., Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mücahit Bilgi
Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Niğde