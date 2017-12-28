FETÖ'nün ByLock tuzağında ilk tahliye kararı

FETÖ Üyeliği suçundan tutuklu yargılanan Avukat Mustafa Yaman, ByLock uygulamasına istem dışı yönlendirilenler listesinde adının yer almasının ardından, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edildi.

Avukat Mustafa Yaman, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçundan tutuklanmış, hakkında İstanbul 35’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede Yaman'ın 23 Ağustos 2014'ten itibaren 26 değişik günde toplam 178 kez ByLock sunucusuna değişik saatlerde erişim yaptığı öne sürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün, "Yapılan incelemeler sonucu bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamanın ardından ByLock’a istem dışı yönlendirildikleri tespit edilen sanık ve şüphelilerin tahliye olabileceği gündeme gelmişti.

Sanık avukat Yaman’ın da ByLock uygulamasına kendi bilgisi haricinde yönlendirilenler listesinde adının yer almasıyla birlikte, yargılanacağı İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi ara celse yaptı. ByLock kullanımı dışında hakkında başka bir delil bulunmadığı tespit edilen Yaman’ın oy birliği ile tahliyesine karar verildi.

Cezaevinden çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullandığı iddiası ile tutuklanan ancak yapılan incelemede Bylock uygulamasına istem dışı yönlendirildiği tespit edilen Av.Mustafa Yaman cezaevinden çıktı.

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün iletişim ağı Bylock’u kullandığı iddiası ile tutuklanan Av.Mustafa Yaman, 6 aylık tutuklamanın ardından tahliye edildi. Son yapılan incelemede binlerce kişinin Bylock uygulamasına çeşitli siteler aracılığı ile reklamlar üzerinden istem dışı yönlendirildiği ortaya çıkmıştı. Bylock uygulamasına istem dışı yönlendirildiği tespit edilen binlerce kişiden biri olduğu belirlenen Yaman’ın tahliyesine karar verildi.

Karar üzerine Yaman’ın yakınları ve sevenleri Metris Cezaevi önüne gelerek çıkışını bekledi. Yaman, cezaevinden yakınlarının alkışları ve tekbirleri arasında çıktı. Aracından inerek yakınları ile hasret gideren Yaman, basın mensuplarına da açıklamada bulundu.

Bylock uygulamasına istem dışı yönlendirilenler listesinde yer alan Av.Mustafa Yaman, “Hepimizin arayışı adaletti. İlk bulanımız diğerlerine haber versin. Adalete hasreti en fazla mağduriyete uğrayanlar hissediyor. Bu problemin ne kadar büyük olduğunu gördük. Ben avukatım. Zaten adaleti arıyordum ama artık daha gayretli arayacağım. 11 binden fazla kişinin mağduriyeti söz konusu olduğu söyleniyor. Büyük bir kumpas ile karşı karşıyayız. Şeytani bir zeka ile tasarlanmış bir yöntem. Mağdur olanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Başak Akbulut - Mehmet Altunışık