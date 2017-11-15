FETÖ'nün Canik Başarı Üniversitesi yapılanmasına ceza yağdı

Samsun'da kapatılan Canik Başarı Üniversitesindeki FETÖ'nün yapılanmasına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında akademisyen, öğretmen ve çalışanların da bulunduğu 5'i tutuklu 39 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti 14 kişinin beraatine karar verirken, İslam U. 7 yıl 6 ay, Devlet O. 7 yıl 5 ay 3 gün, Süleyman K., Ömer Faruk N., Mehtap Filiz T. ve Özgür Y. 6 yıl 9'ar ay, Hakkı G., Sefer K., Zehra Dönüş E., Savaş S., Osman Ö., Erkan E. ve İbrahim D. 6 yıl 3'er ay, Ahmet C. ve Zafer Ç. 4 yıl 2'şer ay, Erhan Ö., Ufuk K., Fatih K., Yavuz S., Süleyman A., Enver Ş., Halis A., Kürşat E ve Selahattin K. 2 yıl 1'er ay, Vahdettin D. ise 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan Vahdettin D.'nin cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl içinde başka bir suç işlememe şartı ile ertelendi. Tutuksuz yargılanan ancak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İslam U.'nun tutuklanmasına karar verildi. Tutuklu yargılanan 5 kişiden 4'ü ise tahliye oldu.

Muhammer Ay

