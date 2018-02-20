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FETÖ’nün çatı yapılanması davasında tahliye

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY çatı yapılanması davasında eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Tayfun tahliye edildi.

FETÖnün çatı yapılanması davasında tahliye

20 Şubat 2018 09:53

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 29’u tutuklu 64 sanıklı çatı yapılanması davasının 4’üncü duruşması tamamlandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ’nün sözde Aydın il imamı Aldulbekir Kalkan’ın ilk kez hakim karşısına çıktığı davada, bazı sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Seydikemer Ceza evinde tutuklu bulunan Çine ve Koçarlı eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Tayfun’un sağlık durumu ve yaşını göz önünde tutarak tahliyesine karar verdi. Sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir ve kayyumun kaldırılması yönündeki talepleri ile Abdülbekir Kalkan’ın avukatının görüşme süresinin arttırılması yönündeki talebini red edildi.

 

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