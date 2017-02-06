Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ’nün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı

FETÖ’nün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı

FETÖ’nün Ceza İnfaz Kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 3’ü Ceza İnfaz Kurumu 2’inci müdürü 49 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame hazırlandı.

FETÖnün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı

06 Şubat 2017 10:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin memurlara yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede, 45’i tutuklu 49 şüpheliden, 3’ünün Ceza İnfaz Kurumu 2’inci müdürü, 1’inin Ceza İnfaz Kurumu İdare memuru, 2’sinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen, 4’ünün psikolog sosyolog ve öğretmen olduğu, geri kalan 39 şüphelinin ise infaz koruma memuru, şoför ve zabıt katibi olarak görev yaptığı anlatıldı.
Şüphelilerden 1’inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve hakkında tutuksuz olarak işlem yapıldığı belirtilen iddianamede, 43 şüphelinin FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Başak Akbulut 

 

Etiketler: fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!