İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin memurlara yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede, 45’i tutuklu 49 şüpheliden, 3’ünün Ceza İnfaz Kurumu 2’inci müdürü, 1’inin Ceza İnfaz Kurumu İdare memuru, 2’sinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen, 4’ünün psikolog sosyolog ve öğretmen olduğu, geri kalan 39 şüphelinin ise infaz koruma memuru, şoför ve zabıt katibi olarak görev yaptığı anlatıldı.

Şüphelilerden 1’inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve hakkında tutuksuz olarak işlem yapıldığı belirtilen iddianamede, 43 şüphelinin FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Başak Akbulut



