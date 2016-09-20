Diğer
Kategoriler

FETÖ'nün çöpçatan kataloğu

FETÖ'nün vaizi olduğu tespit edilen Ömer Faruk Şentürk'ün evinde ele geçen evlendirme kataloğu her şeyi gözler önüne serdi.

FETÖnün çöpçatan kataloğu

20 Eylül 2016 08:28

MİT TIR'larının durdurulması kapsamında tutuklanan FETÖ'nün vaizi örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edilen Ömer Faruk Şentürk'ün evindeki aramalarda örgüt içi evlendirmeler için kadınlara ilişkin bilgilerin yer aldığı notlar ele geçirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

"T.B. isimli 89 doğumlu, 1,68 boyunda, 62 kilo, dahiliye doktoru, anne babası sağ" şeklinde bilgilerin yer aldığı notlarla ilgili Şentürk "Tanıdıklarımla tanıştırmak için tutulmuş notlar diyerek" örgüt içi evliliklere aracılık ettiğini itiraf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MİT TIR'ları soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'den İstanbul'a getirttiği vaiz Ömer Faruk Şentürk de yer aldı.

GÖRÜŞMEYİ İTİRAF ETTİ

Şentürk’e ifadesi sırasında 17-25 Aralık sonrasındaki süreçte MİT TIR'larının durdurulması olayından önce İhsan Özkes'le olan görüşmesi soruldu. Şentürk , Özkes, ile görüştüğünü kabul ederek, görüşmenin içeriğinin MİT TIR'ları olmadığnı belirtti.

EVİNDEN EVLİLİK NOTLARI ÇIKTI

Şentürk'ün evinde yapılan aramalarda notlar içerisinde kadınlara ait bilgiler ele geçirildi. Söz konusu notların birinde T.B. isimli kadınla ilgili "89 doğumlu 1,68 boyunda, 62 kilo, aslen Siirt doğumlu, anne babası sağ, doktor, branşı dahiliye, 2 kız 1 erkek kardeşi var" şeklinde ifadeler yer aldı. Şentürk notlarla ilgili "Tanıdıklarımla tanıştırmak için tutulmuş notlardır" diyerek örgüt içi evliliklere aracılık ettiğini kabul etti.

Kaynak: Akşam/Hilal Yıldırım

Etiketler: çöpçatan, fetö


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!