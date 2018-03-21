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Asayiş »
FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'in işgali davasında, ağırlaştırılmış müebbet
21 Mart 2018 22:00
FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'in işgali davasında, ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'in işgali davasında, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıld
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21 Mart 2018 22:00
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