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FETÖ’nün Denizli ‘askeri imamı’ tutuklandı

FÖTÖ soruşturması kapsamında Denizli’deki ‘askeri imam’ olduğu ileri sürülen eski Sosyal Hizmetler İl Müdürü, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖnün Denizli askeri imamı tutuklandı

18 Ekim 2016 21:05

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturmada, 11'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral K.Ö.Ö. ile 53 rütbeli asker tutuklanmıştı. Tuğgeneralin emir astsubaylığını yapan Başçavuş M.M., 7 Ekim’de Ankara’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından Denizli'ye getirilen M.M., etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini bildirmiş ve onun üzerine ifadesine başvuruldu. M.M., verdiği ifadede, Fethullahçı Terör Örgütü'nün Denizli'deki 'asker imamı' olduğu ileri sürülen 'Kerim' kod adlı Sosyal Hizmetler Eski İl Müdürü kişinin A.Y. olduğu tespit edildi. Emir Astsubayı M.M., verdiği ifadede daha önce Hakkari'de hastanede görev yaptığını, cemaatin devreye girmesiyle Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanlığı emir astsubaylığına atandığını, kente geldiğinde ise 'Kerim' kod adlı şahıs tarafından karşılandığını söyledi. M.M. verdiği ifadede, 'Kerim' kod adlı A.Y. ile sık sık bir araya geldiğini, bu kişinin evinde tablet bilgisayardan emir astsubayının görevlerini nasıl yaptığını ve protokol kuralları konusunda dersler verdiğini itiraf ettiği, ayrıca komutanının ne zaman nereye gittiği ve kimlerle görüştüğünü, personel ve askeriye hakkında da bu kişiye bilgiler aktardığını anlattığı öğrenildi.

A.Y., yapılan operasyonda Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. A. Y., verdiği ifadede, emir astsubayı M.M.'nin Denizli’ye geldiğinde karşıladığını kabul ettiği, fakat diğer suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen A.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. A.Y.’nin, Erzurum ve Erzincan'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevinde bulunduğu 17-25 Aralık olaylarından sonra başlatılan soruşturmada açığa alındığı, memur olarak Denizli'ye atandığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise ihraç edildiği öğrenildi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: askeri imam, tutuklama


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