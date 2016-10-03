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FETÖ’nün deposunda 'One Minute' yazılı iç çamaşırlar ele geçirildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde FETÖ/PDY operasyonları kapsamında arama yapılan bir depoda örgüte ait çok sayıda doküman ve “One Minute” yazılı iç çamaşırlar ele geçirildi.


03 Ekim 2016 15:28


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ortaca’da E.Ş., isimli şahsa ait olduğu öğrenilen bir depoda arama gerçekleştirildi. Operasyonda KHK kapsamında yasaklanan örgüte ait 300 adet gazete, 400 adet dergi ve 514 adet kitap ele geçirildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e ait çok sayıda kitap, CD ve dergi, örgüte gelir elde etmek için düzenlenen kermeslerde satılan hediyelik ve baskılı giyim eşyaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar arasında, “One Minute” yazılı çok sayıda iç çamaşırı olması dikkat çekti. Zanlı E.Ş. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Cihat Cura


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