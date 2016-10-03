

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ortaca’da E.Ş., isimli şahsa ait olduğu öğrenilen bir depoda arama gerçekleştirildi. Operasyonda KHK kapsamında yasaklanan örgüte ait 300 adet gazete, 400 adet dergi ve 514 adet kitap ele geçirildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e ait çok sayıda kitap, CD ve dergi, örgüte gelir elde etmek için düzenlenen kermeslerde satılan hediyelik ve baskılı giyim eşyaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar arasında, “One Minute” yazılı çok sayıda iç çamaşırı olması dikkat çekti. Zanlı E.Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihat Cura